بعد الصافرة.. تركي آل الشيخ والأهلي.. من المسؤول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن فتح "صفحة جديدة" في حب النادي الأهلي، مشيرا إلى أن ما أحزنه كان سب البعض لـ"والدته".

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: " كيف اعادي جمهور الاهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم ولكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي والآن وقد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن وبنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".

كيف اعادي جمهور الاهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم و لكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي و الآن و قد... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Saturday, October 26, 2019

وكان قد تعرض الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي لهتاف "مسيء" لوالدته من قبل قطاع من جماهير النادي خلال إحدى مباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وخرج آل الشيخ من الرياضة المصرية بعد أن باع حصته في نادي بيراميدز، ليتفرغ لرئاسة هيئة الترفيه في السعودية.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية قبل أسابيع، سحب جميع القضايا المرفوعة بحق النادي، بعد أكثر من عام على الخلافات المستمرة مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.