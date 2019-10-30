ما الأخطاء التي يجب أن يعالجها الهلال قبل نهائي أبطال آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق الإعلامي السعودي، وليد الفراج، على الجدل المثار حول إطلاق لقب "كبير العاصمة" بين جماهير الهلال والنصر بعد الديربي.

وقال الفراج عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بالرغم من انها قصة لا تستحق النقاش والجدل ولكن كبير العاصمة معروف وكبير جده معروف، انا اعرفهم وانتم تعرفوهم وهم يعرفونهم . القصة لها أسس تاريخية وليست فرقعة القاب من هنا وهناك . اتفهم ان تكون طقطقة بين الجماهير لكن اذا تحولت الى قناعة فهذة مشكل".

ولا يخفي الإعلامي السعودي تشجيعه لنادي الهلال وهو الأمر الذي عرضه لبعض الانتقادات في الفترة السابقة من قبل قطاع من جماهير النصر التي اتهمته بـ"التحيز" للفريق الأزرق.

وكان قد تغلب النصر على الهلال في "ديربي الرياض" بهدفين مقابل هدف وحيد، الأحد، ليقفز النصر للمركز الخامس برصيد 14 نقطة وعلى بعد 5 نقاط من المتصدر، الهلال.

يذكر أن جدلا كبيرا كان قد أثير قبل سنوات قليلة حول لقب "الملكي" بين جماهير الهلال والأهلي، إذ يظهر مثل هذا الجدل عادة في السعودية حين تشتد المنافسة بين فريقين على الألقاب المحلية والتمثيل القاري، وترتفع حدته عندما يتعلق الأمر بقطبي العاصمة