كان يتجول بالملعب.. ثعبان يوقف مباراة في كأس الملك بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقف ثعبان مباراة لكرة القدم، مساء الاثنين، ضمن دور الـ 64 لبطولة كأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الواقعة المثيرة حدثت على هامش مباراة ناديي الفيحاء وعكاظ، التي أُقيمت على ملعب الشرائع بمدينة الملك عبدالله في مكة المكرمة.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين، أوقف حكم اللقاء المباراة عندما اقتحم الثعبان الملعب، ما أثار دهشة اللاعبين الذين وقفوا يشاهدونه وهو يتجول في على النجيلة، وذلك قبل أن يقوم عُمال بسحبه خارج الملعب.

وبعدها، استكمل الفريقان المباراة التي فاز فيها الفيحاء بثلاثية نظيفة بأقدام ارسينيو مارتينيز وعون السلولي وعبد الله المطيري، ليضمن الفريق بذلك بطاقة التأهل إلى دور الـ 32 من كأس الملك.

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