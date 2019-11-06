بعد الصافرة.. شروط نجاح أكاديمية تركي آل الشيخ في السعودية

بعد الصافرة.. تركي آل الشيخ والأهلي.. من المسؤول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدرب ألميريا الإسباني الجديد، ولاعب ريال مدريد سابقا، غوتي، الأربعاء، أن مالك النادي، تركي آل الشيخ، طموح "مثله"، وذلك بعد تعيينه مدربا للفريق.

وقال غوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لتقديمه مدربا جديدا للنادي الإسباني: "تركي آل الشيخ رجل طموح للغاية مثلي"، وأضاف المدرب الإسباني قائلا: "كنت أرغب في العمل في مشروع بأهداف كبيرة وألميريا لديه ذلك".

وأشار غوتي إلى أنه يريد تدريب الفريق بأسلوبه الخاص وذلك عبر خلق فريق قوي "يشعر بالراحة مع أو بدون الكرة ويبدو سعيدا في أرضية الملعب".

ووجه المدرب الإسباني شكره للنادي ولمالكه، آل الشيخ، على اختياره لتدريب الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني ويطمح للوصول إلى دوري الأضواء بمساعدة استثمارات رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وكان غوتي أحد لاعبي خط الوسط في ريال مدريد خلال عصر ما يُعرف بـ"غالاكتيكوس" وقدم مستويات جيدة مع الفريق الملكي إلا أن كثرة النجوم في ذلك الجيل جعلته ضمن نجوم الصف الثاني في الفريق.

وأعلن غوتي اعتزاله كرة القدم عام 2011 ليدخل مجال التدريب، دون أن يتولى مهمة القيادة الفنية لأي ناد قبل ألميريا، إذ كان مدربا لفريق الناشئين في الريال كما أنه عمل مساعدا لمدرب بشكتاش التركي.

وكان قد أعلن آل الشيخ شراءه ألميريا في 2 أغسطس/آب الماضي، من مالكه السابق ألونسو غارسي غاباريون، قبل أني تعاقد مع غوتي خلفا لبيدرو إيمانويل.