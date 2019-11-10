دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على أرضية ملعبه آنفيلد، تفوق نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، على مانشيستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتسع الفارق بينهما إلى 9 نقاط.

وجاءت ثلاثية ليفربول أولا بتسديدة صاروخية سددها فابينيو من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك مانشيستر سيتي في الدقيقة السادسة من عمر المباراة. وبعدها بقليل، سجل اللاعب المصري محمد صلاح هدف فريقه الثاني في الدقيقة 13 من ضربة رأسية، فيما سجل ساديو ماني الهدف الثالث بضربة رأسية أيضا في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وجاء هدف مانشيستر سيتي الوحيد في الدقيقة 78 بقدم بيرناردو سيلفا، بعد محاولات عديدة للتسجيل باءت بالفشل من جانب لاعبي السيتي، خاصة سيرغيو أجويرو ورحيم ستيرلينغ.

وبهذا الفوز، أصبح رصيد ليفربول 34 نقطة متربعا على صدارة الدوري الإنجليزي من 11 مباراة، بينما ظل مانشيستر سيتي برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، وتراجع من المركز الثاني إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن فريقي ليستر سيتي وتشيلسي اللذين احتلا المركز الثاني والثالث.