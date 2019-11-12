دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشعل الخلاف الذي نشب بين لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ، ومواطنه مدافع ليفربول، جو غوميز، أزمة داخل أروقة المنتخب الإنجليزي، ما أسفر عن استبعاد الأول من القائمة المشاركة في مباراة الجبل الأسود في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

أثار مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، موجة من الجدل في إنجلترا بعد أن قرر استبعاد ستيرلينغ من قائمة المنتخب المشاركة في المباراة المقبلة في التصفيات.

وجاء قرار المدرب الإنجليزي بعد المشادة التي وقعت بين جناح السيتي وغوميز، خلال مباراة القمة التي شهدها ملعب "أنفيلد"، الأحد، بين اللاعبين.

وبعد 24 ساعة من المشادة بينهما فوق أرضية الملعب، تشاجر اللاعبان مجددا في المقصف خلال معسكر منتخب الأسود الثلاثة، إذ قام ستيرلينغ بجذب غوميز من رقبته، وفقا لما ذكرته صحف إنجليزية.

من جانبه، نشر لاعب السيتي تصريحات عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام قال فيها إنه خرج عن شعوره، مشيرا إلى أن المشكلة بينه وبين غوميز استغرقت بين 5 و10 ثوان، قبل أن يتم حلها، لافتا إلى أن علاقتهما جيدة الآن.

من جانبه، علق ساوثغيت على قرار استبعاد ستيرلينغ، مؤكدا أن القرار جاء ليمنع تغلغل التنافسية العالية بين الأندية الإنجليزية في أروقة المنتخب خلال الفترة القادمة.

وستلعب إنجلترا مباراتها السابعة في التصفيات المؤهلة لليورو، الخميس، أمام الجبل الأسود، محاولة الوصول إلى النقطة 18 للاقتراب بشكل كبير من الوصول إلى النهائيات الأوروبية.