"فيفا" يختار قائمة حكام بطولة كأس العالم للأندية "قطر 2019"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، قائمة الحكام المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر في ديسمبر كانون الأول المقبل.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم خمسة قوائم ثلاثية تحكيمية لإدارة مباريات البطولة، بالإضافة إلى حكم دعم واحد، كما اختار أيضا 6 حكام لتولي مهمة التحكيم بتقنية الفيديو VAR خلال البطولة.

وسيختتم جميع الحكام المختارين استعداداتهم النهائية في قطر قبل أيام قليلة من انطلاق المباراة الأولى.

وستُقام بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 FIFA في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول 2019.