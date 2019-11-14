قطر والإمارات في المجموعة الأولى لكأس الخليج "خليجي 24"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ضمت المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ24، منتخبي قطر والإمارات إلى جانب منتخبي اليمن والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية في البطولة التي ستقام في قطر في 26 ديسمبر كانون الأول المقبل، منتخبات السعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين.

وأقيمت قرعة البطولة في العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، بمشاركة ممثلين عن المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة.

وكانت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين، أعلنت مشاركتها في البطولة، على الرغم من مقاطعة تلك الدول إلى جانب مصر لقطر، مستضيفة البطولة، فيما يعرف باسم "الأزمة الخليجية".

وكان الاتحاد الخليجي لكرة القدم، أعلن تأجيل البطولة عن موعدها يومين بعد إعلان مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى تزامن البطولة مع مباريات أسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022.