دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استضاف ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، الرياض، مباراة الـ"سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين، الجمعة، وسبقت هذه المباراة أحداث بارزة كما أنها لفتت الأنظار فوق المستطيل الأخضر، نستعرض بعض الأحداث التي رافقت هذه القمة في المملكة.

حوار ميسي وآل الشيخ

التقى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل يوم من المباراة، وتمنى آل الشيخ أن يواجه ميسي خلال مباراة الفريق الذي يملكه في إسبانيا ألميريا مع برشلونة الموسم المقبل.

وعبر رئيس هيئة الترفيه السعودية عن أمنياته بأن يتمكن من شراء عقد ميسي حين تنخفض قيمة عقده بعد 5 سنوات، كما سأله عن رأيه بالتطور الذي تشهده السعودية تحت قيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ميسي ومدرب البرازيل

خطف ميسي الأضواء خلال القمة بعد طالب مدرب البرازيل، تيتي، بأن يصمت، إثر اعتراض الأخير على عدم حصول اللاعب الأرجنتيني على بطاقة صفراء نتيجة تدخله العنيف على لاعب البرازيل.

وقال تيتي بعد المباراة إن ميسي طالبه بالصمت ليقابله هو بنفس الطلب، وذلك بعد أن انتقد مدرب البرازيل حكم المباراة بسبب عدم منح ميسي بطاقة صفراء.

وأثارت هذه الحادثة جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية حول العالم إذ توقع البعض أن يتعرض ميسي للإيقاف بسبب هذا التصرف، في حين تعرض ليو لانتقادات من قائد البرازيل، تياغو سيلفا، الذي اعتبر أن تصرفه لم يكن أخلاقيا.

عرض مميز

شهدت المباراة عرضا مميزا من جانب المنتخب الأرجنتيني على وجه الخصوص والذي فاز على غريمه التقليدي بهدف نظيف سجله ميسي، وشهد الكلاسيكو حضورا جماهيريا كبيرا.