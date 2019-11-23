دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد المدرب الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، السبت، أن سفر لاعبي البرازيل إلى السعودية والإمارات أثر سلبا على مستواهم في مباراة كريستال بالاس، وكشف عن سبب غياب اللاعب المصري محمد صلاح عن هذه المواجهة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن سفر لاعبيه البرازيليين إلى السعودية والإمارات خلال فترة التوقف الدولي أثر سلبا على جاهزيتهم لمباراة كريستال بالاس.

وعن عدم مشاركة صلاح، أشار المدرب الألماني إلى أن اللاعب المصري لم يتدرب لـ9 أيام بسبب وجوده مع المنتخب، قبل أن يتمرن بنسبة 60 إلى 70% الخميس، ويتدرب 100% الجمعة، فقرر الجهاز الفني إراحته.

وحقق "الريدز" فوزا قاتلا على بالاس بثنائية مقابل هدف وحيد، إذ سجل البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، الهدف القاتل لفريقه عند الدقيقة 86، ليرتفع رصيد القطب الأحمر من ليفربول إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب العام.

وكان قد شارك كل من أليسون بيكر وفابينيو في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في 19 من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، في حين خاض فيرمينيو مباراة السوبر الكلاسيكو أمام الأرجنتين في المملكة في 15 من الشهر نفسه.