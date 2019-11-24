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نشر الأحد ، 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2019

الهلال على عرش آسيا.. كيف انتزع الزعيم اللقب من اليابان؟

ما الأخطاء التي يجب أن يعالجها الهلال قبل نهائي أبطال آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر خلافا بين لاعبي الهلال، محمد الشلهوب وسلمان الفرج، حول من سيرفع كأس بطولة دوري أبطال آسيا.

ويظهر اللاعبان في المقطع وهما يتجادلان إذ يريد كل منهما أن يرفع الآخر الكأس تكريما لما قدمه للنادي خلال البطولة الحالية وفي بطولات سابقة.

ونشر مستشار وزير الاتصالات السعودي، حمد البكر، الفيديو وعلق عليه قائلا: "أجمل لقطات النهائي خلاف شديد جدا بين الشلهوب والفرج كل واحد يبي الثاني يرفع الكاس ونحن نقول كلكم ترفعون الراس".

ورفع في نهاية المطاف الشلهوب الكأس، كونه قائد الفريق والأكثر خبرة بين لاعبيه وشاركه الفرج في رفع كأس البطولة التي حققها الهلال للمرة الثالثة في تاريخه.

وكان قد فاز الزعيم السعودي على أوراوا ريدز اليابني بثنائية نظيفة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ليحصد اللقب بعد أن كان قد فاز ذهابا بهدف نظيف في العاصمة السعودية الرياض.