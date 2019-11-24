ليفربول يوجه رسالة للهلال بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا

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نشر الأحد ، 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2019

الهلال على عرش آسيا.. كيف انتزع الزعيم اللقب من اليابان؟

ما الأخطاء التي يجب أن يعالجها الهلال قبل نهائي أبطال آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ نادي ليفربول الإنجليزي نظيره الهلال السعودي بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، معربا عن تطلعه لملاقاة "الزعيم" في كأس العالم للأندية.

وكتب النادي تهنئة عبر صفحته الرسمية العربية على موقع تويتر قال فيها: "كفو يا شباب الهلال"، وأضافت الصفحة: "تهانينا إلى الهلال الذي يُكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية رفقة الريدز والسد الترجي الرياضي التونسي".

وختم الفريق الإنجليزي، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، تغريدته بجملة: "نراكم قريبا في كأس العالم للأندية"، على حد تعبيره.

وكان قد فاز الزعيم السعودي على أوراوا ريدز الياباني بثنائية نظيفة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، الأحد، ليتوج باللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه.

وبهذا الفوز، حجز الهلال مقعده في بطولة كأس العالم للأندية والذي ستستضيفه العاصمة القطرية، الدوحة، كممثل للقارة الصفراء، لتكون هذه مشاركته الأولى في مونديال الأندية.