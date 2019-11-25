دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الاتحاد القطري لكرة القدم، الإثنين، مقطع فيديو يُظهر وصول بعثة المنتخب الإماراتي إلى العاصمة القطرية، الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس الخليج 24.

وعلى أنغام الأغنية التي خصصها الاتحاد القطري لاستقبال جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، ظهر لاعبو "الأبيض" وهم يصلون إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس الخليج وقد ظهرت المعنويات العالية على وجوههم، إذ لتحقيق اللقب الخليجي من قطر.

وأتى وصول بعثة المنتخب الإماراتي، والتي تحط الرحال في قطر للمرة الأولى منذ بداية ما يُعرف بـ"الأزمة الخليجية"، بعد ساعات قليلة من وصول بعثة المنتخب السعودي المشاركة في البطولة.

ومن المنتظر أن تصل بعثة المنتخب البحريني إلى قطر، خلال الساعات القليلة المقبلة، ليكتمل وصول المنتخبات الـ8 المشاركة في البطولة الخليجية بنسختها رقم 24.

وكانت قد اعتذرت كل من السعودية والإمارات والبحرين، التي تفرض مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر منذ يونيو/حزيران من عام 2017، عن المشاركة في البطولة قبل أن تقرر المشاركة فيها في 12 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.

وتنطلق مباريات البطولة، الثلاثاء، بمباراة المنتخبين القطري والعراقي، ضمن لقاءات المجموعة الأولى، على أرضية ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية، الدوحة.