مرتضى منصور عن خوض الزمالك السوبر في قطر: "الدوحة مثل تل أبيب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، الثلاثاء، أن فريقه لن يلعب مباراة كأس السوبر الأفريقي على الأراضي القطرية، مشيرا إلى أن "الدوحة مثل تل أبيب" بالنسبة له.

وقال منصور في مؤتمر صحفي عقده في مقر النادي إن مجلس إدارة الزمالك قرر عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي في العاصمة القطرية الدوجة.

وذكر رئيس الزمالك أن أسباب هذا القرار تكمن في أن قطر "دولة معادية" بالنسبة لمصر وتحرض على قتل ضباطها وعناصر جيشها، وقد حرضت سابقا على قتل النائب العام المصري، هشام بركات، وفقا لمنصور.

وأشار رئيس النادي النصري إلى أنه يعتبر قطر "دولة معادية" مثل إسرائيل، كما انه يرى اللعب في الدوحة وإسطنبول مثل اللعب في تل أبيب.

وافترض منصور قيام عدد من عناصر المخابرات القطرية بشتم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري خلال وجود بعثة النادي في الدوحة، مشيرا إلى أن لاعبي الفريق سيردون حينها وسيتم إلقاء القبض عليهم في قطر، مشيرا إلى أن هذه هي الخطة التي ترمسها الدوحة.

وانتقد رئيس الزمالك إصرار الترجي التونسي على خوض مباراة السوبر في قطر، لافتا إلى أن الفريق التونسي فضل خوض المباراة في الدوحة على لعبها في تونس، وهو ما يراه منصور "تصرفا غير طبيعي"، على حد تعبيره.