تعرف على أول وأشهر ملاعب كأس العالم 2022 في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر المنتخب القطري، الثلاثاء، أولى مبارياته في كأس الخليج بنسختها الـ24 التي تقام في الدوحة، أمام نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب خليفة الدولي، تقدم المنتخب العراقي عبر محمد قاسم، عند الدقيقة 18، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني لمنتخب بلاده عند الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، قلص المنتخب القطري الفارق بتسجيل هدف عبر عبد العزيز حاتم عند الدقيقة 49، ولم ينجح أصحاب الأرض في تعديل النتيجة حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز تصدر العراق فرق المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، مؤقتا، وتذيلت قطر المجموعة دون رصيد من النقاط، وذلك قبل مواجهة الإمارات واليمن في وقت لاحق الثلاثاء.

يذكر أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان قد أعلن انطلاق البطولة مرحبا بجميع المنتخبات المشاركة.