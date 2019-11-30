الزمالك يتلقى هزيمة تاريخية.. ولاعب الفريق السابق يوجه رسالة للمدرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى الزمالك المصري أكبر هزيمة له أمام فريق مازيمبي الكونغولي، السبت، ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فعلى أرضية ملعب مازيمبي تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 60 عبر جاكسون موليكا، قبل أن يضيف تريسور مباي الهدف الثاني عند الدقيقة 66.

وقبل نهاية المباراة بـ6 دقائق اختتم مازيمبي أهدافه بالهدف الثالث عن طريق موليكا، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز تصدر الفريق الكونغولي فرق المجموعة الأولى مؤقتا برصيد 3 نقاط في حين تذيل الزمالك الترتيب دون رصيد من النقاط مع تبقي مباراة بين بريميرو دي أوغوستو الأنغولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وأثارت النتيجة الثقيلة غضب جماهير الزمالك، وقال اللاعب السابق في الفريق خالد الغندور عبر صفحته على تويتر: "ميتشو مع ألف سلامة" في إشارة إلى مدرب الفريق.