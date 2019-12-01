لويس هاملتون يفوز بالجولة الأخيرة لفورمولا 1 بسباق أبوظبي

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نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز سائق مرسيدس لويس هاملتون، الأحد، المركز الأول لجائزة أبوظبي الكبرى ضمن الجولة الأخيرة لسابقات فورمولا 1 في موسم 2019.

ويعد فوز هاملتون (34 عامًا) هو الـ 11 خلال العام الجاري، بعد تغلبه على سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن وفيراري شارل لوكلير من إمارة موناكو.

وسبق أن حقق سائق مرسيدس البريطاني الفوز ببطولة فورمولا 1 نحو 5 مرات في أعوام 2008 و2014 و2015 و2017 و2018.

وشهد ختام منافسات فورمولا 1 ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وأظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) بن سلمان وبن زايد مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على هامش ختام المنافسات.