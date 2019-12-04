الفاشونستا الكويتية عهود العنزي تثير غضب البحرينيين: "خلي روحكم رياضية"

نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت الفاشونستا الكويتية، عهود العنزي، انتقادات واسعة لها بعد تداول فيديو أظهر انفعالها بعد تسجيل البحرين هدفا في مرمى منتخب بلادها ببطولة خليجي 24، المُقامة في قطر.

العنزي أدت إلى ردود فعل سلبية لدى البحرينيين نتيجة ترديدها كلمة "ألعنه"، وذلك في مباراة أنهاها منتخب البحرين بهزيمة ساحقة بنتيجة 4 مقابل هدفين للكويت، وتأهله إلى نصف نهائي البطولة.

واضطرت العنزي، التي يتابعها قرابة مليوني شخص في انستغرام، إلى قصر مشاهدة محتوى حسابها في الموقع الاجتماعي بتحويله إلى خاص بدلا من إتاحته رؤية محتواه للجميع، لا سيما بعدما بيَنت تغريدات عبر تويتر أن البعض قاموا بحظر حسابها في انستغرام.

وبعد الضجة التي أثارها الفيديو، اعتذرت العنزي عن ردة فعلها، قائلة في فيديو: "هذه مباراة وما كنت أقصد الشعب البحريني، أنا كنت أقصد الجول والمباراة، هذه مباراة والكل كان معصب ومتحمس.. أنا ليش أقصد البحرين؟"

وأضافت الفاشونستا الكويتية: "أنا آسفة وحقكم علي، وما أقصد أجرح أحد، هذه مباراة وخلي روحكم رياضية، أنا أول ما شفت منتخب البحرين في الفندق باركت لهم".

وفيما يلي بعض التعليقات الواردة على ما حدث: