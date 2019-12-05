السعودية تطيح بقطر وتلاقي البحرين في نهائي "خليجي 24" لكرة القدم

نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطاح المنتخب السعودي لكرة القدم بنظيره القطري من منافسات بطولة "خليجي 24"، والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد الفوز على المنتخب القطري بهدف للاشيئ في الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية المقررة في الثامن من ديسمبر كانون الأول الجاري، ليلاقي نظيره البحريني والذي فاز على منتخب العراق بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

سجل للمنتخب السعودي عبد الله الحمدان، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وتشارك منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في منافسات بطولة "خليجي 24" لدول مجلس التعاون الخليجي، في العاصمة القطرية الدوحة، على الرغم من مقاطعة تلك الدول لقطر، فيما بات يعرف بـ"الأزمة الخليجية".

وبحسب مؤشرات وتصريحات سياسية، فإن تلك المشاركة قد تشير إلى عقد "مصالحة خليجية" مرتقبة، خاصة وأن قطر ستشارك في قمة الرياض لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والمقررة في 10 ديسمبر كانون الأول الجاري.