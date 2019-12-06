نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2019

تعرف على أول وأشهر ملاعب كأس العالم 2022 في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع الشيخ حمد بن خليفة، والد أمير قطر الحالي والملقب بـ"الأمير الوالد" برفقة الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق في مدرجات مباراة السعودية وقطر.

المباراة انتهت بفوز المنتخب السعودي على نظيره القطري بهدف مقابل لا شيء، الأمر الذي صعد بـ"الأخضر" للمباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 24، التي تستضيفها الدوحة، ليلاقي المنتخب البحريني.

وتشارك منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في منافسات بطولة "خليجي 24" لدول مجلس التعاون الخليجي، رغم مقاطعة تلك الدول لقطر، فيما بات يعرف بـ"الأزمة الخليجية"، وبحسب مؤشرات وتصريحات سياسية، فإن تلك المشاركة قد تشير إلى عقد "مصالحة خليجية" مرتقبة، خاصة وأن قطر ستشارك في قمة الرياض لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والمقررة في 10 ديسمبر كانون الأول الجاري.

ويظهر في الصورة شخص يقف إلى جانب الأمير الوالد مادا يده ليستند عليها الشيخ حمد بن خليفة، في لقطة لم يستثنيها مغردون من تعليقاتهم، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التعليقات المتداولة: