نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر أخو أمير قطر، خليفة بن حمد آل ثاني، مكالمة صوتية بين أخيه ممثل أمير قطر، جاسم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد البحريني سابقا عيسى بن راشد آل خليفة، بعد فوز "الأحمر" بلقب كأس الخليج 24 في قطر.

وكتب الأمير القطري تغريدة تضمنت تسجيل المكالمة وعلق عليها قائلا: "مشاعر الأخوة الخليجية تتمثل في هذه المكالمة بين سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني وسعادة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة".

وتضمنت المكالمة تهنئة من قبل الأمير القطري للشيخ البحريني بمناسبة فوز منتخب بلاده بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه على حساب السعودية.

بالمقابل، عبر الشيخ عيسى بن راشد عن شكره وامتنانه لقطر على استضافة البطولة مشيرا إلى أن الجماهير البحرينية شعرت بالسعادة في الدوحة وكانت تغني وتحتفل.

من جانبه، دعا شقيق أمير قطر الشيخ البحريني لزيارة قطر، ليؤكد له الأخير أن صحته لا تسمح له بالسفر إلى عُمان أو الكويت ثم قطر، ويؤكد له الأول أنه سيعامل معاملة خاصة.

وقال الشيخ جاسم بن حمد خلال الاتصال إن الجماهير القطرية فرحت لفوز البحرين باللقب الخليجي وكأن منتخب بلادها من حقق اللقب.

يذكر أن البحرين كانت قد حققت لقبها الخليجي الأول، السبت، بعد الفوز على السعودية بهدف نظيف في نهائي "خليجي 24" والذي استضافته قطر.