نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2019

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد ما يقارب الشهر ونصف الشهر على الغياب عن التسجيل في دوري أبطال أوروبا، وقع اللاعب المصري محمد صلاح على هدف في مرمى سالزبورغ النمساوي، الثلاثاء، في آخر مباريات الفريقين بدور المجموعات للبطولة.

وبعد أن فشل ليفربول في تسجيل الهدف خلال دقائق الشوط الأول وكان مهددا في أكثر من مناسبة بتلقي أهداف، نجح الريدز بهز الشباك عند الدقيقة 57 عبر الغيني نابي كيتا.

وبعد هدف كيتا بدقيقة واحدة فقط، أطلق صلاح رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني، بطريقة مميزة.

وكان آخر هدف للاعب المصري في الدوري أبطال أوروبا في 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي أما جينك البلجيكي، في المباراة التي انتهت برباعية مقابل هدف وحيد لليفربول.