نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سخر لاعب مانشستر يونايتد، الإنجليزي لوك شو، الأربعاء، من زميله السابق في الفريق، البلجيكي روميلو لوكاكو، بعد خروج إنتر ميلان من دوري أبطال أوروبا وذهابه للدوري الأوروبي.

وكان قد نشر لوكاكو تغريدة بعد انتقاله إلى إنتر ميلان وخوض مباريات في دوري الأبطال، تضمنت صورته واختصار عبارة "دوري أبطال أوروبا" باللغة الإنجليزية.

وأعاد شو نشر تغريدة المهاجم البلجيكي وكتب فوقها: "أهلا بك مجددا"، في إشارة إلى وصول إنتر ميلان إلى الدوري الأوروبي والذي يخوض اليونايتد منافساته.

وكان قد ودع الفريق الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن خسر من برشلونة على أرضه وبين جماهيره وبغياب عدد كبير من نجوم الفريق الإسباني وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

يذكر أن المهاجم البلجيكي كان قد انتقل الصيف الماضي من صفوف إلى اليونايتد إلى إنتر ميلان مقابل 80 مليون يورو، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية إنجليزية حينها.