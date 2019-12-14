السد القطري يودع المنافسة على لقب المونديال.. ومونتيري يواجه ليفربول

نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع السد القطري المنافسة على بطولة كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام مونتيري المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليلاقي الترجي التونسي على المركز الخامس.

فعلى أرضية ملعب جاسم بن حمد، تقدم الفريق المكسيكي عند الدقيقة 23 عبر الأرجنتيني ليونيل فانجيوني، قبل أن يضيف مواطنه روجيليو فونيس، الهدف الثاني ي الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص الجزائري بغداد بونجاح، الفارق للسد بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 66، قبل أن يعزز مونتيري تقدمه بالهدف الثالث عند الدقيقة 77 عبر المكسيكي كارلوس رودريغيز.

وعند الدقيقة 89 قلص عبد الكريم حسن الفارق مجددا، بتسديدة صاروخية، لكنها لم تكن كافية لإنقاذ أصحاب الأرض من الخروج المبكر من كأس العالم للأندية.

وبهذه النتيجة، سيواجه مونتيري المكسيكي ليفربول الإنجليزي في نصف النهائي، في حين سيلتقي السد مع الترجي في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس.