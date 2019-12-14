محمد صلاح يخطف الأنظار "بـ"كعب" ويحقق رقما جديدا مع ليفربول

نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2019

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف اللاعب المصري، محمد صلاح، الأنظار في مباراة ليفربول أمام واتفورد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، بهدفين أحدهما بـ"الكعب".

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب أنفيلد، سجل صلاح الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 38 بتسديدة مميزة بـ"القدم اليمنى" بعد عمل جماعي من بقية لاعبي ليفربول سكنت مرمى الضيوف، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل الاعب المصري هدفا من أجمل أهداف الموسم، حين وضع الكرة في مرمى الضيوف بـ"كعب" قدمه، ما أثار ردود فعل واسعة.

وبهذين الهدفين وصل صلاح إلى هدفه رقم 84 مع ليفربول خلال 126 مباراة، وهو الرقم الذي لم يصل له لاعب في تاريخ الفريق الأحمر بهذا العدد من المباريات.

وعلق اللاعب المصر يعلى الهدف الأول الذي سجله بقدمه غير المفضلة، قائلا إنه عمل على تدريب قدمه اليمنى خلال الفترة الماضية.