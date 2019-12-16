محمد صلاح يظهر في أول تدريب لليفربول في قطر

نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2019

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حطت بعثة نادي ليفربول الإنجليزي رحالها في العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019، وسط استقبال حار من قبل عدد من مشجعي الفريق.

ونشرت الصفحة الرسمية لكأس العالم 2022 (Road to 2022) على تويتر، الإثنين، مقطع فيديو يُظهر وصول بعثة "الريدز" إلى الدوحة وسط استقبال حاشد من عدد من مشجعي الفريق.

وأظهر المقطع نزول اللاعب المصري محمد صلاح من حافلة الفريق إلى مقر إقامة ليفربول وسط أهازيج الجماهير العاشقة للفريق الأحمر.

ونشر أحد الصحفيين العاملين في قطر، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال إنه لتدريبات ليفربول على أرضية ملعب جامعة قطر، ولا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل.

يذكر أن "الريدز" سيواجهون فريق مونتيري المكسيكي في نصف نهائي المونديال، الأربعاء، في حين سيجمع نصف النهائي الثاني بين الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي، الثلاثاء.