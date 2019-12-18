ليفربول في نهائي كأس العالم ومونتيري يواجه الهلال من أجل "البرونزية"

نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ ليفربول الإنجليزي نهائي كأس العالم للأندية عام 2019، الأربعاء، بعد أن تغلب على مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف وحيد ليضرب موعدا مع فلامنغو في المباراة النهائية.

فعلى أرضية ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية، الدوحة، تقدم ليفربول عند الدقيقة 12 عبر الغيني نابي كيتا، قبل أن يتعادل الفريق المكسيكي عبر روجيليو فونيس، عند الدقيقة 14.

وبقي التعادل سيد الموقف طيلة دقائق الشوط الثاني، حتى ظهر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، وسجل الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت قد شهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري محمد صلاح، أساسيا وسط حضور جماهيري غفير من عشاق النادي الأحمر في قطر.

وسيلعب ليفربول النهائي أمام فلامنغو السبت في المباراة النهائية للمونديال، في حين سيواجه مونتيري المكسيكي الهلال السعودي على المركز الثالث في اليوم نفسه.