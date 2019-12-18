السعودي وليد الفراج يعقب بعد ضجة وصف "دوري أم أحمد" بعد خسارة الهلال

ما الأخطاء التي يجب أن يعالجها الهلال قبل نهائي أبطال آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي الرياضي السعودي، وليد الفراج، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وصف "دوري أم محمد" في تعقيب خلال برنامجه على خسارة نادي الهلال أمام نادي فلامينغو البرازيلي.

وقال الفراج في البرنامج الذي يقدمه على قناة SBC: "ردود فعل الجمهور تبين مستوى وعي عالي جدا لأنك تلعب في بطولة العالم مش في بطولة أم أحمد.." وهو الوصف الذي أعاده الإعلامي الرياض، عادل التويجري الذي استضافه الفراج في برنامجه.

الفراج قال في تغريدة عقب هذه الضجة: "اتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كاس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح الدوري مع وليد لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير اخلاقي وطريقة غير نزيهه للتحريض ضد البرنامج.. الدوري السعودي ومسماه الرفيع أكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو تصريح الفراج وإعادة التويجري للوصف، بتعليقات نستعرض لكم عددا منها: