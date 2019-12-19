دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أمر وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، بفتح تحقيق للوقوف على ما حد بأحد البرامج الرياضية في المملكة، والتي أثارت ضجة واسعة واعتبرت بأنها "إهانة" لحدث رياضي يحمل اسم ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في تغريدة لها، مساء الأربعاء: "تود هيئة الإذاعة والتلفزيون أن توضح أنه بناء على توجيه معالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة فقد تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة".

وفي الوقت الذي لم تسم الهيئة الإعلامي أو البرنامج الذي يحقق حوله، إلا أنه يأتي بعد تصدر وسم "إيقاف وليد الفراج" بين أبرز 5 أوسمة في المملكة العربية السعودية عقب وصفه "دوري أم أحمد" في تعليق جاء بعد خسارة نادي الهلال من فلامينغو البرازيلي، الأمر الذي أسقطه مغردون على الدوري السعودي، دوري الأمير محمد بن سلمان، معتبرين ذلك "إهانة".

وعقب وليد الفراج في البرنامج الذي يقدمه على قناة sbc على الضجة التي أثيرت حول تصريحاته قائلا: "أمس في الحلقة صارت مقارنة بين بطولة العالم وتحقيق المركز الثالث في بطولة العالم وتم اختيار اسم رمزي لأقل بطولة في العالم، لكن الي صار كيف؟ بعض الإخوان في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المشاهدين أيضا ما نلومهم، قال لأ أنت تقصد بطولة الدوري السعودي بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان.."

وتابع قائلا: "أولا قبل ما نرد على هذا الموضوع، عندما تأخذ المثال الأعلى وتختار نموذج للمثال الأدنى فبالتأكيد لن يكون الدوري السعودي، لأن دورينا على الأقل يعتبر واحد من أهم 20 دوري في العالم، فشيء طبيعي عندما تضرب المثال الأعلى ببطولة العالم فتتجه للبطولة الأدنى وهي ليست بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان، لأن هذه البطولة بدون ما أطبل لها ولا أمدح في الدوري السعودي، هذا الدوري الي طلع منه بطل هو الي راح حقق بطولة آسيا هذه السنة وهو البطل الي ذهب لكأس العالم وهو الي رح يلعب يوم السبت على الثالث والرابع وهذا الفريق العظيم الي شفتوه ببطولة العالم كان نتاج أيش؟ كان نتاج الدوري ودعم صاحب الكأس فالبتالي إذا عندك دوري عظيم مثل هذا الدوري طلع مثل هذا النادي كيف يكون هو المثال السيء؟"