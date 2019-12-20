وزير خارجية البحرين ينشر صورا مع كأس "خليجي 24": ما تغلبونه

بعد الصافرة.. لماذا ابتعدت الأندية السعودية عن عرش آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، صورا لكأس الخليج الذي فاز فيه منتخب بلاده في البطولة التي استضافتها العاصمة القطرية، الدوحة، موجها تحية للمنتخب.

جاء ذلك في تغريدة على صفحة الشيخ خالد بن أحمد الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "تحية للفريق الأحمر... ما تغلبوووووونه".

وكان المنتخب البحريني قد حقق اللقب الخليجي لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على المنتخب السعودي بهدف وحيد مقابل لا شيء في المباراة النهائية لكأس الخليج 24 التي عقدت في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويذكر أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد توج لاعبي وأعضاء المنتخب البحريني بعد تحقيقه اللقب الخليجي، وسط استمرار توترات الأزمة الخليجية بين كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر من جهة وقطر من جهة أخرى.