لاعب ليفربول يُشيد بـ"الهوس" بمحمد صلاح في قطر: كأن الملعب "مصري"

نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2019

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف جناح ليفربول الإنجليزي، أليكس أوكسليد تشامبرلين، حالة الهوس بنجم الفريق المصري محمد صلاح بالأمر الذي "لا يصدق" خلال كأس العالم للأندية المُقام في قطر.

وضمن ليفربول تأهله لنهائي البطولة إذ يتلقي فلامينغو البرازيلي السبت، بعد فوزه على مونتيري المكسيكي 2-1 في مباراة جمعتهما على ستاد خليفة الدولي، الأربعاء.

وأعرب تشامبرلين، في مقابلته مع موقع نادي ليفربول، عن أمنياته بأن تساهم شعبية محمد صلاح في الشرق الأوسط في تعزيز فرص النادي بالفوز بكأس العالم للأندية.

وأوضح اللاعب الإنجليزي أن كل لمسة من صلاح خلال مباراة مونتيري قوبلت بهتافات عالية، مُضيفا أنه اعتقد أن الملعب بأكمله "مصري".

وعندما سُئل تشامبرلين عن الضجة التي أحدثها اللعب المصري في الدوحة، قال: "إنه أمر لا يصدق.. إنه يستحق ذلك بكل وضوح".

وتابع نجم ليفربول قائلا: "من الجيد أن نرى في كل مرة ينادونه (صلاح) باسمه، وبنظرة خجولة مني أرى ما يفعله، إنه يحاول الحفاظ على ابتسامة بسيطة، لكن يمكنني الشعور أن هذا من الداخل يجعله سعيدًا وفخورًا حقًا".

وقال تشامبرلين إن "(صلاح) يستحق ذلك، لقد جاء من مصر وسعى في طريقه إلى القمة، إنه رجل متواضع، وزميل جيد جدًا في الفريق ومهني إلى أبعد الدرجات".

وأضاف تشامبرلين: "آمل أن يتمكن (صلاح) من تقديم عرض جيد لهم، وأن يستمر الهوس بصلاح، لأن ذلك سيكون شيئًا جيدًا لنا جميعًا".

ويتطلع تشامبرلين وزملاؤه إلى أن يصبحوا أول من يرفعوا كأس العالم للأندية في تاريخ ليفربول.

ويرى البالغ من العمر 26 عامًا أهمية الاستفادة من فرصة لا تتكرر كثيرًا، موضحًا: "هذا ليس شيئًا مألوفًا لدينا في بلدنا وأعتقد أنها مناسبة نادرة كما الفوز بدوري الأبطال، وهذا لا يحدث طوال الوقت. إنه أمر كبير بالنسبة لنا".