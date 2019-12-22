نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق ليفربول لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تغلب على فلامينغو البرازيلي، السبت، بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وعلى أرضية ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية، الدوحة، بقي التعادل السلبي سيد الموقف طيلة دقائق الشوطين الأصليين رغم المستوى الذي قدمه الفريقان.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني لصالح ليفربول، لكنه عاد عن قراره بعد تدخل تقنية الفيديو المساعد للحكم، ليحتكم الفريقان للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول، وعند الدقيقة 99، ظهر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، وسجل هدف المباراة الوحيد، وحافظ ليفربول على تقدمه حتى صافرة النهائية.

وبهذا الفوز حقق ليفربول لقبه الأول في البطولة العالمية، بعد أن كان خسر النهائي أمام ساو باولو البرازيلي في نهائي نسخة 2005 من المونديال.

يذكر أن هذا هو اللقب الثاني للأندية الإنجليزية في البطولة، بعد أن فاز مانشستر يونايتد بلقب البطولة عام 2008.