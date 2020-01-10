دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تغريدات سابقة لمراسلة صحفية عربية تعمل في شبكة القنوات الرياضية السعودية جدلا واسعًا، بعدما وصفها سعوديون بأنها "مُسيئة" لبلادهم.

كان سعوديون قد أعادوا نشر تغريدات قديمة للصحفية رزان ملش، وذلك بعدما لاحظوا ظهورها كمراسلة لـ"القنوات الرياضية" من مدريد، على هامش تغطية خاصة لمجريات مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني.

ولُعبت مباراة السوبر الإسباني في استاد ملعب مدينة الملك عبدالله بالمملكة العربية السعودية، وانتهت لصالح أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين لبرشلونة.

وأعرب مغردون سعوديون عن رفضهم استيائهم من ظهور المراسلة الصحفية عبر المحطات الفضائية ببلادهم.

وأمام وتيرة الانتقادات المتصاعدة ضد رزان ملش، كتب غانم القحطاني مدير عام شبكة القنوات السعودية الرياضية، عبر تويتر: تم إيقاف المذيعة رازان ملش عن العمل في القناة الرياضية".

وأشار القحطاني إلى أن ظهور رزان "في القناة لم يكن من خلال التعاقد معها بشكل شخصي، وإنما ضمن الخدمات المقدمة من وكالة إخبارية عالمية متعاقدة مع القناة الرياضية، وتقدم خدمة توفير مذيعين في مختلف دول العالم".

وهكذا جاء تفاعل السعوديين عبر وسم #المسيئه_رزان_ملش_على_الرياضية: