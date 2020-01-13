نجم برشلونة سابقا ينتقد إدارة الفريق: سلوكها مع فالفيردي قبيح

كلاسيكو ريال مدريد برشلونة..ماذا أُخذ من إجراءات قبل اللقاء؟

بعد الصافرة.. هكذا يمكن إنقاذ برشلونة من "أزمة الثقة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد نجم برشلونة السابق، أندريس إنييستا، تعامل إدارة الفريق مع المدرب الحالي، إرنستو فالفيردي، واصفا إياها بـ"القبيحة نوعا ما"، وذلك في ظل أنباء عن إمكانية إقالته الإثنين.

وقال إنييستا في حوار مع صحيفة إسبانية: "سلوك برشلونة كان قبيحا نوعا ما، عليك أن تحترم مدربك الحالي، فالطريقة التي تتم بها الأمور الأكثر إلحاقا بالأذى".

وأعرب نجم برشلونة الذي انتقل إلى صفوف فريق فيسيل كوبي الياباني عام 2018، عن أمله بأن تُحل مشكلة المدرب في برشلونة لافتا إلى أن الوضع الراهن ليس جيدا للمدرب واللاعبين والجماهير.

وتداولت وسائل إعلام إسبانية أنباء حول اجتماع مرتقب لرئيس مجلس إدارة النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، مع فالفيردي لافتة إلى أن من المرجح أن يُقال المدرب الإسباني الإثنين.

ويتعرض فالفيردي لانتقادات لاذعة من قبل جماهير النادي حول العالم، بعد تراجع مستوى الفريق في الدوري خلال الموسم الحالي وفشله في بلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني مؤخرا بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين الخميس.

ورغم الانتقادات التي تعرض لها المدرب الإسباني خلال الموسمين الماضيين رغم أنه حقق لقبين للدوري الإسباني، إلا أن إدارة برشلونة لا تزال تضع ثقتها فيه.

وفشل فالفيردي بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين بعد الخسارة في نصف النهائي وبطريقة أثارت الكثير من السخرية والانتقادات له وللفريق.