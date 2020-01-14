ماذا قال فالفيردي في رسالته الأخيرة لجماهير برشلونة ولاعبيه؟

كلاسيكو ريال مدريد برشلونة..ماذا أُخذ من إجراءات قبل اللقاء؟

بعد الصافرة.. هكذا يمكن إنقاذ برشلونة من "أزمة الثقة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه مدرب برشلونة المُقال، الإسباني إرنستو فالفيردي، رسالة إلى جمهور الفريق الكتالوني استعرض فيها مشاعره تجاه العامين ونصف العام في صفوف برشلونة.

وقال فالفيردي في رسالته إن المدة التي قضاها مع برشلونة شهدت عملا مكثفا منذ البداية، وأشار إلى أنه استمتع ببعض تلك اللحظات حينما احتفل بالانتصارات والألقاب لكنه عاش لحظات أخرى صعبة.

وعبر المدرب الإسباني عن شكره لأعضاء إدارة النادي ورئيسها جوزيب ماريا بارتوميو على منحه فرصة تدريب الفريق والثقة التي وضعوها فيه خلال هذه المدة ووجه شكره كذلك للاعبين وتمنى التوفيق للمدرب القادم كيكي سيتين.

وكان قد أعلن برشلونة مساء الثلاثاء إقالة فالفيردي من تدريب النادي بعد خسارة لقب السوبر الإسباني في النسخة التي أقيمت في السعودية وتحت ضغط جماهيري كبير من داخل وخارج إسبانيا.

ووقع اختيار النادي الكتالوني على سيتين ليخلف المدرب الإسباني في هذه المهمة إذ وقع معه النادي عقدا يمتد لعام 2022، لكن من المتوقع أن تتم إقالته بنهاية الموسم في حال عدم تحقيق ألقاب خلال ما تبقى من الموسم.