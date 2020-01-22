دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حدد اتحاد الكرة الدولي أو ما يُعرف بـ"فيفا" والمنظمون القطريون، 5 التزامات باستراتيجية الاستدامة، وذلك في بيان مشترك يأتي قبل اقل من 3 سنوات على انطلاق البطولة في قطر العام 2022.

وفي تقرير نشره الموقع الرسمي للفيفا، حددت التزامات وتشمل بناء كفاءات بشرية وحماية حقوق العمال، وتقديم تجربة شاملة على مستوى البطولة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقديم حلول بيئية مبتكرة، وإرساء نموذج للحوكمة الرشيدة والممارسات التجارية الأخلاقية.

وعلق حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ورئيس شراكة كأس العالم FIFA قطر 2022 قائلا: "عندما ترشّحت قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، فإنها فعلت ذلك بناءً على رؤية تهدف إلى الاستفادة من البطولة كحافز للتغيير المستدام على المدى الطويل في قطر ومختلف أنحاء العالم العربي".

وأضاف وفقا لما نقله تقرير فيفا: "منذ البداية، كنا نؤمن بقوة كرة القدم وكأس العالم FIFA™في تعزيز الابتكار وبناء الجسور بين الثقافات والشعوب، وتسريع عجلة التغير الاجتماعي الإيجابي. وفي النهاية سيكون الإرث الذي سيتركه تنظيم البطولة في قطر هو مقياسنا لمدى نجاحها. إن هذه الاستراتيجية ستساعد قطر على تحقيق هذه الرؤية وضمان نجاحها".