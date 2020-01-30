شاهد تمريرة محمد صلاح "السحرية" التي حسمت نتيجة مباراة ليفربول

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت تمريرة "سحرية" للاعب المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال مباراة مع نادي "ويست هام"، الأربعاء، تمكن عبرها زميله أليكس أوكسليد – تشامبرلين من تسجيل هدف وحسم النتيجة لصالح ناديه.

تمريرة صلاح جاءت بعد افتتاحه التسجيل لليفربول من ركلة جزاء بالدقيقة 35، ليرفع بذلك نادي ليفربول المتصدر بترتيب الدوري الإنجليزي، الفارق مع أبرز منافسيه، نادي مانشستر سيتي إلى 19 نقطة.

ونشر نادي ليفربول على صفحته العربية مقطع فيديو تسجيل محمد صلاح للهدف، بتعليق كتب فيه: " تمريرة سحرية من صلاح أهدت الكرة على طبق من ذهب لتشامبرلين ليحسم بها انتصار الريدز... لنستمتع بالهدف سويًا!"

وعقب المباراة رد المدرب يورغن كلوب على سؤال حول شعوره بالقول: "لا أشعر بشيء. قبل المباراة فزنا على 18 فريقاً، الآن جعلناهم 19. أردت الفوز بالمباراة كما أراد اللاعبون. الأمر يتعلق بالاستمرار في تحفيز اللاعبين طيلة الموسم. الأهم هو النتيجة بعد مرور 38 مباراة.. سأظل دائماً أتمنى أن نقدم أداء أفضل. الفوز جاء عقب خوض مباراة صعبة قبل يومين أمام ولفرهامبتون، ومن الجيد تحقيق الفوز اليوم. اليوم كانت مباراة يتعين علينا الفوز بها، وهو ما فعلناه بالفعل"، وفقا لتقرير نشره موقع ليفربول باللغة العربية.

ويستعد ليفربول عقب نهاية المباراة لاستضافة ساوثهامبتون على ملعب آنفيلد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، في آخر مباراة قبل فترة الراحة الشتوية.