دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف النادي الأهلي المصري، الإثنين، ما تعرضت له بعثته في السودان خلال مواجهة الهلال السوداني السبت ضمن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأهلي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن جماهير الهلال أطلقت عبارات مسيئة خلال المباراة وألقت الكراسي المحطمة والزجاجات على لاعبي الأهلي وكادريه الفني والإداري.

وأشار بيان النادي الأهلي إلى أن المباراة أقيمت بأجواء بعيدة عن الروح الرياضية، لافتا إلى أن نتائج لا تحمد عقباها كانت لتحدث لولا تدخل الشرطة والجيش السوادني.

ورغم ما حدث، رفض النادي المصري التقدم بشكوى ضد نظيره السوداني وذلك احتراما للعلاقات بين مصر والسودان، وتقديرا لجهود الأمن والجيش السوداني، إلى جانب إمكانية تطبيق الاتحاد الأفريقي اللوائح على الفريق السوداني بسبب ما جرى.

وكان قد تعرض جمهور الأهلي لتهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما استدعى تدخل السفير المصري لدى الخرطوم، وتقديم ضمانات من وزارة الداخلية السودانية بحماية بعثة الفريق المصري.

يذكر أن الأهلي كان قد تعادل مع الفريق السوداني، السبت، ليحجز مقعدا له في الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في حين غادر الفريق السوداني البطولة من الدور الأول.