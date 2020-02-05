مقارنة تركي آل الشيخ بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تدوينة لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والتي قارن فيها بين إنجازات ناديي الأهلي والزمالك في الدوري المصري، تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

الدوري المصري في نسخته الحديثة اتلعب ٦٠ مرة ... فاز الاهلي ٤١ مرة منهم ... ولما نتكلم كورة وارقام بتزعل بعض الناس ... هو... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Tuesday, February 4, 2020

وقال تركي آل الشيخ في تدوينه التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ونالت أكثر من 13 ألف تفاعل بعد أقل من ساعتين على نشرها: "الدوري المصري في نسخته الحديثة اتلعب 60 مرة ... فاز الاهلي 41 مرة منهم ... ولما نتكلم كورة وارقام بتزعل بعض الناس ... هو انا شتمتك؟ والا قلت حقائق؟؟ لما اتمنيت الزمالك في قرعة افريقيا فهو الفريق الاسهل بلغة الارقام.."

وتابع قائلا: "وبالنسبة لكأس السوبر فهي بطولة سهلة وفي متناول اليد... واتوقع ان يواجه الاهلي صعوبة أكبر في اعتزال طارق التايب مع الهلال أكثر بكثير من كأس السوبر ... هذه وجهة نظري الكروية مع كامل احترامي للجميع ... انا اعبّر عن رأيي واللي باشوفه ... تزعلوا ليه؟ خلوا عندكوا روح رياضية ... ومتخافوش ... آثار البنج ابتدت تروح.."

ويذكر أن نادي الأهلي المصري رفض استقالة آل الشيخ من منصب الرئاسة الشرفية للنادي التي تقدم بها العام 2018، حيث قال في بيان نشر نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي: "تتمنى إدارة النادي الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، وتؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ".

وأضاف النادي في بيانه: "كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ومجلس إدارة الأهلي تفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التي يعتز بها النادي وقياداته، ولقد ترجمت الجلسات التي جرت مؤخرًا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمستشار تركي آل الشيخ، التقارب في وجهات النظر، ووضع ضوابط واضحة للتعاون في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، ويعكس للرأي العام ما يقدمه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره في مجالات مختلفة".