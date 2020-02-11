ميدو يوجه رسالة لبعثة الزمالك قبل التوجه إلى قطر لخوض السوبر الأفريقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه لاعب الزمالك المصري السابق، أحمد حسام ميدو، الثلاثاء، رسالة للاعبي الفريق قبل التوجه إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.

وقال ميدو في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الزمالك في أيد أمينة في الدوحة، امشوا ورا هيثم فاروق وياسر عبد الوهاب كبار رجال الزمالك هناك".

وكانت قد أثارت هذه المباراة جدلا واسعا بعد اعتراض رئيس الزمالك، مرتضى منصور، الشديد على إقامة المباراة في العاصمة القطرية، إذ عبر عن مخاوف أمنية مما قد تتعرض له بعثة الفريق في الدوحة.

واستقرت إدارة الفريق المصري على قبول خوض المباراة في العاصمة القطرية بعد تلقي تعهد خطي من الاتحاد القطري لكرة القدم بحماية البعثة، عبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وسيخوض الزمالك مباراة السوبر الأفريقي أمام نادي الترجي التونسي، الجمعة، في إطار سعي الفريق المصري لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 2003.