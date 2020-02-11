ابنة "الصخرة" سيمون جونسون تستعد لتكون أول مُصارِعة من الجيل الرابع

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تُخطط سيمون ابنة الممثل والمنتج الأمريكي دواين جونسون، المعروف بـ"الصخرة"، لمتابعة خطى أبيها وجده وجده الأكبر في عالم المصارعة العالمية الترفيهية (WWE).

وأعلنت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية، الاثنين، أن سيمون (18 عامًا) قد بدأت التدريب في مركز الأداء في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، لتكون نجمة للمصارعة.

وكتب والدها عبر انستغرام بعد فترة وجيزة من إعلان WWE، قائلا: "للفتاة الصغيرة التي وقعت في حب المصارعة، وقالت ستكون هذه حياتي يومًا ما، هذا يناسبك. أشعر بالتواضع والامتنان والاستعداد للعمل ، دعونا نفعل هذا".

كما نشرت والدتها، داني جارسيا، تعليقا أيضًا عبر انستغرام، وخاطبت ابنتها "بينما قد يكون إرث العائلة هو منصتك، فإن مستقبلك سيكون فريدًا لك لتربحيه".

والد سيمون، دواين جونسون (الصخرة)، هو أول مصارع من الجيل الثالث في تاريخ المصارعة العالمية الترفيهية، وفقًا لسجل نجومها.

وكان جد سيمون، روكي جونسون، رائدًا في عالم المصارعة. وكان عضوًا في أول فريق من أصل أفريقي يشارك في بطولة العالم للفرق الثنائية في تاريخ "دبليو دبليو إي".

وبدأ جدها الأكبر، بيتر ميفيا، هذه السلالة من المصارعين الموهوبين.

ويقول مدربوها إن سيمون جونسون تجعل عائلتها فخورة.

وقالت سارة أماتو مساعدة مدرب، في بيان، إن "سيمون فتاة رائعة... إنها مثل الإسفنج، إنها مذهلة للغاية. إنها تعرف ما يلزم لتحقيق النجاح وكل العمل الشاق والتضحية التي تدخل فيها. لم أكن أتوقع أي شيء أقل من ذلك".