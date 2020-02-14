الزمالك المصري يتوج بكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توج فريق نادي الزمالك المصري بكأس السوبر الأفريقي، وذلك بعد الفوز على نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة.

وكان الزمالك المصري حصد لقب كأس الكونفدرالية في الموسم الماضي، فيما توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي.

وتعود البطولة إلى "القلعة البيضاء" في مصر، بعد غياب 17 عامًا، حيث توج بالبطولة نفسها في عام 2003 بعد الفوز على فريق الوداد المغربي.

تقدم الزمالك بالهدف الأول، حيث سجله يوسف أوباما في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجي من ركلة جزاء في الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقي في إعادة الزمالك للمقدمة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58، وفي الدقيقة 92 عاود بن شرقي التهديف للزمالك.