كلاسيكو ريال مدريد برشلونة..ماذا أُخذ من إجراءات قبل اللقاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد نادي برشلونة، الإثنين، على الاتهامات التي وجهها له موقع "Ser Catalunya" حول التعاقد مع شركة لإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها الإساءة لعدد من رموز الفريق وعلى رأسهم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت إدارة الفريق الكتالوني في بيان نشرته عبر الموقع الرسمي للنادي إنها تنفي هذه الادعاءات بشكل قاطع، ونفت أي علاقة لشركة "13 Ventures"، المتخصصة بتقديم خدمات عبر الإنترنت، بالأمر.

وأشار بيان برشلونة إلى أن بحال اكتشفت الإدارة علاقة للشركة المذكورة بالقضية فإنها ستنهي العقود الموقعة معها بشكل فوري وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالح النادي.

وأكد النادي الكتالوني أنه متعاقد مع شركة من أجل مراقبة وتحليل الرسائل السلبية والإيجابية التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في إطار سعيه لحماية سمعته وسمعة لاعبيه وأعضاء مجلس إدارته ومشجعيه.

ويأتي بيان برشلونة ردا على تقرير نشره الموقع الكتالوني وتحدث فيه عن تعاقد إدارة النادي مع شركة من أجل تلميع صورة رئيس مجلس الإدارة، جوسيب ماريا بارتوميو، والإساءة لمنافسيه وكذلك لبعض اللاعبين البارزين مثل ميسي والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه.

وأشار الموقع إلى أن حملة التشويه شملت زوجة ميسي، أنتونيلا روكوزو، والمدرب السابق للفريق، بيب غوارديولا، ولاعبي الفريق السابقين، تشافي إرنانديز وكارليس بويول، بالإضافة إلى المرشحين المحتملين لرئاسة النادي وعلى رأسهم الرئيس السابق خوان لابورتا.

يذكر أن برشلونة يمر بمرحلة تخبط على الصعيد الإداري ما أسفر عن أزمة مؤخرا بين ميسي ومدير الكرة في الفريق، إيريك أبيدال، بعد أن اتهم الأخير بعض اللاعبين بالتقاعس عن أداء عملهم تحت قيادة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، ليرد عليه الأول مطالبا إياه بكشف أسماء هؤلاء اللاعبين.