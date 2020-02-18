قبل مباراة "العاطفة" بين ليفربول وأتلتيكو.. كلوب متحمس وسيميوني معجب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قبل قمة مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، تبادل مدربا الفريقين الإطراء والمديح، فماذا قال كل من الألماني يورغن كلوب والأرجنتيني دييغو سيميوني قبل أول مواجهة بينهما؟

يلتقي ليفربول وأتلتيكو الثلاثاء على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتان" في العاصمة الإسبانية مدريد ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب عن نظيره الأرجنتيني: "يقولون إنني عاطفي خلف خط الملعب، لكن إذا كان مستوى عاطفيتي 4 فعاطفية دييغو في المستوى 12"، على حد تعبيره.

وامتدح المدرب الألماني سيميوني مشيدا بتنظيم الفريق الذي يدربه وواصفا إياه بأحد أفضل المدربين، ولفت كلوب إلى أنه التقى بالمدرب الأرجنتيني مرة أو مرتين وتبادلا الرسائل بعد الخسائر أو الانتصارات الكبيرة، معبرا عن حماسه للقاء الرسمي الأول الذي سيجمعهما.

من جانبه، قال سيميوني إن ليفربول أصبح أكثر قوة بعد رحيل البرازيلي فيليبي كويتينو، شتاء عام 2018، مشيدا بالدور الذي قام به كلوب مع الفريق حتى وصل به إلى هذا المستوى وواصفا إياه بـ"المختلف"، معربا عن إعجابه بهذا الفريق.

ورأى المدرب الأرجنتيني أن النسخة الحالية من ليفربول ستدخل التاريخ كونها مختلفة عما تعود عشاق كرة القدم على رؤيته في السابق، موضحا أن "الريدز" يلعبون جيدا حين يمتلكون الكرة ويجيدون تنفيذ الهجمات المرتدة إلى جانب أنهم يتألقون بالكرات الهوائية.

يذكر أن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يبدأ الثلاثاء بمواجهتين ناريتين بين ليفربول وأتلتيكو في مدريد، وباريس سان جيرمان الفرنسي ودورتموند الألماني.