الزمالك يحصد كأس السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصد نادي الزمالك بطولة كأس السوبر المصري، وذلك بعد الفوز على النادي الأهلي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وذلك في المباراة التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الخميس.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الكلاسيكو المصري بالتعادل بدون أهداف، فيما فاز الزمالك بركلات الترجيح 4 – 3 بعد أن أضاع لاعبو النادي الأهلي ركلتي جزاء فيما أضاع لاعبو الزمالك ركلة واحدة.

وخاض نادي الزمالك المباراة بصفته بطلًا لكأس مصر في الموسم الماضي، فيما لعب النادي الأهلي بصفته بطلًا للدوري في الموسم الماضي.

وكان نادي الزمالك المصري، بطولة كأس السوبر الأفريقي، في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد الفوز على نادي الترجي التونسي.