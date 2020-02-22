كلاسيكو ريال مدريد برشلونة..ماذا أُخذ من إجراءات قبل اللقاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق برشلونة رقما قياسيا بعد الخماسية التي سجلها في مرمى إيبار، السبت، وذلك بعد أن أصبح أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في الدوري الإسباني، متفوقا على غريمه التقليدي ريال مدريد بفارق هدف وحيد.

وافتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل للفريق الكتالوني عند الدقيقة 14، قبل أن يضيف اللاعب نفسه هدفين لفريقه عند الدقيقتين 37 و40، ليسجل ثاني أسرع "هاتريك" في تاريخه.

وفي الشوط الثاني، عزز برشلونة تقدمه بالهدف الرابع عبر ميسي عند الدقيقة 87، قبل أن يختتم البرازيلي أرثور أهداف الفريق الكتالوني بالخامس عند الدقيقة 89.

وبهذا الفوز تصدر برشلونة الترتيب العام مؤقتا برصيد 55 نقطة متفوقا على ملاحقه ريال مدريد بنقطتين، مع تبقي مباراة للأخير أمام ليفانتي في وقت لاحق السبت.

وبهذه الأهداف الخمسة، وصل برشلونة إلى هدفه رقم 6151 ليتفوق على الفريق الملكي بهدف وحيد، ويصبح أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في "الليغا".