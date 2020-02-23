دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صدر رد صارم من رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، يعقوب السعدي، الأحد، على ما جاء في بيان الاتحاد المصري لكرة القدم حول حيثيات العقوبات التي أوقعها الاتحاد على لاعبين وإداريين في الأهلي والزمالك بأعقاب مباراة السوبر المصري، مؤكدا أن القناة لم تقدم صورا أو مقاطع من المباراة إلا ما ظهر على النقل المباشر للمواجهة.

وكان قد نشر الاتحاد المصري بيانا وضع فيه حيثيات قرارات لجنة الانضباط فيه، ونص البيان على جملة جاء فيها: " كما اطلعت اللجنة على الأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبي للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيوني للمباراة".

وجاءت هذه الجملة في إطار توضيح الاتحاد الأسس التي استند عليها في قراراته بحق لاعبي وإداري الأهلي والزمالك، وذلك بعد موجة من الانتقادات وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للاتحاد بعد صور العقوبات.

وقال السعدي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أندهش من إقحام اسم أبوظبي الرياضية في ما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الاهلي والزمالك بعد لقاء السوبر قولا واحدا لم نقدم اي لقطات او صور او شرائط لاي احد عن المباراة او ما حدث فيها ولم يطلب منا احد هذا الطلب ما تريدونه عرضناه على الهواء ولسنا طرفا في الاحداث"، على حد تعبيره.

وكانت قد شهدت المباراة أحداث عنف بين لاعبي الأهلي والزمالك، وذلك بعد أن وقع اشتباك بالأيدي بين عدد من لاعبي الفريقين قبل أن يقوم بعض لاعبي الزمالك بالاحتفال أمام جمهور الأهلي الذي اعتبر هذا التصرف استفزازيا.