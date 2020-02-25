دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيطرت قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لكرة القدم، على نقاش مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وسط جدل وانتقادات لغياب لاعبي الأخير عن الحضور لاستاد القاهرة، مساء الإثنين.

وتيرة الجدل ظهرت قبل الواقعة الغريبة، لا سيما مع إعلان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، رفضه لعب القمة في يوم الإثنين، قبل أن يتم الإعلان عن الدفع بفريق الناشئين لخوض المباراة المُؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري.

وبعد تأجيل اللقاء لمدة ساعة، أطلق الليتواني غيديميناس ماجيكا، حكم القمة صافرة نهايتها، بعد نحو 30 دقيقة، مُحتسبًا الفوز رقم 16 للشياطين الحمر بالدوري.

بينما قال رئيس الزمالك، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، إنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية إذا خُصمت نقطة واحدة من رصيد النادي، وتساءل: "من قال إن حافلة الزمالك لم تصل إلى الاستاد؟"، مُشيرًا إلى أنه لا يعلم ماذا حدث للحافلة.

بينما استدرك مرتضى منصور، بقوله إنه قضى على "فتنة كبيرة اليوم" بعدم لعبه المباراة، خشية من حدوث اشتباكات بين لاعبي الفريقين، على خلفية احتكاكات مباراة السوبر المصري، التي لُعبت بين الناديين في الإمارات العربية المتحدة، الخميس الماضي، وفاز بها الزمالك بركلات الترجيح 4 – 3.

من جانبه، نفى الاتحاد المصري لكرة القدم ما قاله رئيس الزمالك، وتوعد بتطبيق اللوائح، قائلا: "نأسف لهذا المشهد... وستطبق اللائحة، علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

وأثارت الواقعة طيفًا من التعليقات لمستخدمي تويتر، بينهم نجوم كرة وفنانون... وهكذا جاء التفاعل: