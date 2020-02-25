دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- برر نادي الزمالك تأخر أتوبيس الفريق عن حضور مباراة القمة مع النادي الأهلي في الدوري المصري، مساء الإثنين، بأنه توقف في الطريق إلى استاد القاهرة؛ لشراء "بعض الشيكولاتات والعصائر"، لأن "اللاعبين لم يتناولوا الغداء"، إضافة إلى الظروف المناخية وعطل طال الحافلة.

وأوضح محمد الراعي، مدير الإعلام بنادي الزمالك، إن الأتوبيس الخاص بلاعبي الزمالك توقف أمام أحد الأكشاك لدى توجههم إلى الاستاد، لشراء الشيكولاتة والعصائر.

وأرجع الراعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" في قناة "الحدث"، ما حدث إلى أنه "تم تجميع الأولاد (اللاعبين) وكان عندهم تمرين وماكنوش متغديين، خدوا بعض الشيكولاتات والعصائر، وده وضع طبيعي، ومش هتفرق 5 دقايق".

كيف تسبب كيس شيبسي وشيكولاتة في تأخر حافلة الزمالك؟ ..مدير الإعلام بالنادي يجيب شاهد المكالمة - https://youtu.be/rAy73ejfbdo Posted by ‎القاهرة الآن مع لميس الحديدي‎ on Monday, February 24, 2020

وكان الزمالك قد قرر في وقت سابق خوض مباراته المؤجلة من الأسبوع الرابع بفريق الناشئين بدلا من الأساسيين، اعتراضًا على توقيت المباراة، الاثنين.

وقال مدير الإعلام بالنادي، في مداخلته، إن "اللاعبين الأساسيين كان عندهم تدريب وراحوا الجيم (في اليوم المحدد لمباراة القمة)"، مُشيرًا إلى أن أتوبيس فريق الناشئين الُمتجه إلى استاد القاهرة توقف في منتصف الطريق قرب ميدان رمسيس بوسط القاهرة، بعد تعطله، ثم عادوا إلى مقر النادي.

بينما نفى مدير الشركة صاحبة الأتوبيس المسؤولة عن نقل لاعبي الزمالك، في مداخلة مع برنامج "القاهرة الآن"، ما رواه نادي الزمالك حول تعطل الأتوبيس.

وقال مدير الشركة إسلام طلخان، إن العاملين بالشركة توجهوا إلى مكان تعطل الأتوبيس وقاموا بفحصه، وتبين لهم عدم وجود أي أعطال به، مؤكدًا أنهم كانوا يتابعون خط سيره منذ تحركه النادي عبر تقنية الـ GPS.

وأشار طلخان إلى أن لاعبي الزمالك تركوا الأتوبيس وذهبوا لشرب المياه وقضاء حاجتهم، ثم استقلوا سيارات أجرى وعادوا إلى منازلهم.

وفي مداخلة تليفزيونية، هدد رئيس الزمالك مرتضى منصور باللجوء إلى المحكمة الرياضية حال خُصمت نقطة واحدة من نقاط النادي بالدوري المصري، بسبب غيابه عن الحضور إلى ملعب المباراة.

بينما أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسفه لما حدث، وقال إنه سيطبق اللائحة في هذا الشأن.