دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن "قمة" الأهلي والزمالك، والتي أقيمت الإثنين وتغيب الأخير عنها، باعتبار الأول فائزا بهدفين نظيفين وخصم 3 نقاط من الفريق الأبيض والأحمر بنهاية الموسم.

وقال الاتحاد المصري في بيان له إنه قرر اعتماد قرار إدارة المسابقات باعتبار الأهلي فائزا في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري، بهدفين نظيفين.

وأشار الاتحاد إلى أن العقوبات التي فرضت على الزمالك لغيابه عن المباراة شملت خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 200 ألف جنيه على النادي.

واعتبر الاتحاد المصري الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقرير حكم ومراقب اللقاء وعملا بالمادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والفقرة الثانية من البند 30 من شروط ونظام مسابقة الدوري المصري.

وكانت قد شهدت القمة حادثة وصفه الاتحاد بـ"المؤسفة"، إذ تغيب فريق الزمالك عن المباراة بعد أن قال إن حافلة بعثته تعرضت لـ"ظرف قهري" حرمها من الوصول إلى ملعب القاهرة الدولي لخوض اللقاء، وهو ما نفاه الاتحاد بعد التواصل مع الجهات الأمنية.

ودخل لاعبو الأهلي وطاقم التحكيم إلى أرضية الملعب وانتظروا لاعبي الزمالك لمدة 30 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية المواجهة وإلغاء المباراة.

وكان قد اعترض الزمالك على خوص المباراة بسبب رفض تأجيلها، وقد احتج مجلس إدارته على موعد إقامة القمة واعتبر أن موعدها يفرض ضغط مباريات شديد على لاعبي الفريق في ظل ازدحام جدول المباريات.

وقال رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، إن اللاعبين كانوا يريدون الانتقام من بعض لاعبي الأهلي الذين اعتدوا عليهم في مباراة السوبر المصري بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وقد قرر عدم المشاركة بالفريق الأول لدرء الفتنة.